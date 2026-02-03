Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα για κακοποίηση του συζύγου της

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 10:00, ο άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όπως ανέφερε, προηγήθηκε καβγάς με τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνη φέρεται να τον δάγκωσε στο αυτί.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα, με δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για ενδοοικογενειακή βία.

