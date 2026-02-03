Αντιδράσεις με το AI βίντεο του ΕΟΠΑΕ και τον εξαρτημένο άνδρα από ουσίες

Το βίντεο που ανήρτησε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, για τον ένα χρόνο από την ίδρυσή του, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οργανισμός δημιούργησε ένα AI βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ένας άνδρας - εξαρτημένος από ουσίες- να περπατά σκεπτόμενος. Οι σκέψεις του μεταφέρονται στον θεατή, που βλέπει το AI βίντεο, με μια φωνή, η οποία λέει: «Ένα χρόνο πριν, δεν ήξερα πού να πάω. Αν είχα την τύχη και άντεχα, ίσως έβρισκα μία άκρη. Πήγαινα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Χανόμουν... Ένας χρόνος από την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε.».

Η φράση «δεν ήξερα πού να πάω», θεωρήθηκε να απαξιώνει σε μεγάλο βαθμό, το έργο φορέων και προγραμμάτων απεξάρτησης που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες.

Ανακοίνωση με έκκληση να αποσυρθεί το βίντεο, απηύθυναν οι εργαζόμενοι του οργανισμού, μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ.

Η ανακοίνωση φέρει ως τίτλο με κεφαλαία γράμματα: «Το ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΕΟΠΑΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ».

ΕΟΠΑΕ: Αναλυτικά, η ανακοίνωση των εργαζομένων για το AI βίντεο

Σε διαφημιστικό σποτ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) για τον ένα χρόνο από την ίδρυσή του, εμφανίζεται μια κατασκευασμένη με Α.Ι. φιγούρα ανθρώπου με πρόβλημα χρήσης να διατείνεται ότι έναν χρόνο πριν δεν ήξερε πού να απευθυνθεί για βοήθεια, πήγαινε από το ένα θεραπευτικό πρόγραμμα στο άλλο και «χανόταν».

Η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, δείχνοντας μεγάλη εσωστρέφεια, επιλέγει να εμφανίσει ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όχι την ίδια την εξάρτηση αλλά το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι τη σύσταση του Οργανισμού. Με σκοπό να δικαιολογήσει τα δικά της πεπραγμένα και αδιέξοδα.

Η ιστορία όμως δεν καταργείται. Η κοινωνία γνωρίζει τη μεγάλη προσφορά των προγραμμάτων απεξάρτησης επί δεκαετίες. Οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη από βοήθεια, μέχρι και πριν από έναν χρόνο γνώριζαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18 ΑΝΩ, του ΑΡΓΩ κ.λπ. και μπορούσαν να επιλέξουν εκείνη που τους ταίριαζε. Σήμερα, με τον κατακερματισμό των θεραπευτικών προγραμμάτων, τη γραφειοκρατική τους αλλοίωση και την κατάργηση των ιστορικών ονομάτων τους που επέβαλε ο ΕΟΠΑΕ, οι άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστιο πρόβλημα να προσεγγίσουν θεραπευτικές δομές και να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Κάποια στιγμή η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ χρειάζεται να σταματήσει να αναλίσκεται εμμονικά στο πώς θα ισοπεδώσει το παρελθόν και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και το μέλλον των υπηρεσιών. Το σποτ είναι προσβλητικό όχι μόνο για όλους ανεξαιρέτως τους οργανισμούς και τα θεραπευτικά προγράμματα από τα οποία προήλθε ο ΕΟΠΑΕ, αλλά και για τους ίδιους τους λήπτες των υπηρεσιών. Θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί.