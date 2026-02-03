ΕΛΛΑΔΑ
Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 27 Φεβρουαρίου η παράδοση του τελικού πορίσματος

Στις 24 Φεβρουαρίου πρόκειται να κατατεθούν τα πορίσματα των κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής

Φωτ. Eurokinissi
Στις 24 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν τα πορίσματα των κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 26 θα γίνει η συζήτησή τους στην Επιτροπή και στις 27 θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη το τελικό πόρισμα.

Η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου -από 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν αρχικά- και το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των πορισμάτων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων για τη νέα προθεσμία στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην νέα προθεσμία συμφώνησαν, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «διαφωνούν για τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής και το πρόωρο κλείσιμο της με τον αποκλεισμό εξέτασης κρίσιμων και ουσιωδών μαρτύρων αλλά και την αναγκαία κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων προσώπων και καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία για ντε φάκτο οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου και «απονομιμοποιημένη αυθαίρετη απόφαση που επέβαλε το κλείσιμο της Επιτροπής».

Κατά της πρότασης, δήλωσαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ζητώντας παράταση των εργασιών της Επιτροπής ώστε να ολοκληρώσει την εξέταση κρίσιμων μαρτύρων που αποκλείστηκαν σκόπιμα, όπως τόνισαν, ενώ κατηγόρησαν την κυβερνητική πλειοψηφία για «ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

