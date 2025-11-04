Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ο δράστης ζητά ελαφρυντικά – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Πέντε χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, η υπόθεση επιστρέφει σήμερα (4/11) στο Εφετείο της Σύρου, με τον καταδικασμένο δράστη να ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας καλείται για ακόμη μία φορά να ζήσει τον εφιάλτη.

Η Γαρυφαλλιά είχε χάσει τη ζωή της τον Ιούλιο του 2021, όταν ο τότε σύντροφός της την έσπρωξε από τα βράχια, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Φολέγανδρο, ισχυριζόμενος αργότερα ότι «χάλασε η φάση». Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο τώρα ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό».

«Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή»

Συγκλονισμένη, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, μίλησε στην κάμερα λίγο πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου:

«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ».

Η ίδια αποκάλυψε πως, μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, ο δράστης δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. «Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς καμία μεταμέλεια. Η Γαρυφαλλιά ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια».

Η οικογένεια ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ώστε –όπως λένε– να βρει η Γαρυφαλλιά «τη δικαίωση που της αξίζει».

«Δεν μπορεί αυτοί που αφαιρούν ζωές να διεκδικούν προνόμια και ελαφρυντικά», λέει η μητέρα της. «Για εμάς, η Γαρυφαλλιά δολοφονείται ξανά κάθε φορά που ξαναζούμε αυτή τη δίκη».