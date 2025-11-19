Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Σε απολογίες οι αστυνομικοί που ήταν σε κρίσιμα πόστα το μοιραίο βράδυ

Η διαδικασία απόδοσης ευθυνών για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, καθώς συνεχίζονται οι απολογίες των αστυνομικών που εκείνο το βράδυ βρίσκονταν σε καίριες θέσεις και χειρίστηκαν τις κλήσεις και τα συμβάντα πριν από το έγκλημα.

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ήταν προγραμματισμένες οι απολογίες του τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης και του σκοπού του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων. Ο τηλεφωνητής, που φέρεται να είπε στην Κυριακή Γρίβα τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» όταν εκείνη ζήτησε βοήθεια, ολοκλήρωσε ήδη την κατάθεσή του. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, υποστήριξε πως η φράση δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο και τη χαρακτήρισε «άστοχη», επιμένοντας ότι ο αστυνομικός «ενήργησε βάσει πρωτοκόλλων».

Αμέσως μετά αναμένεται να απολογηθεί ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, ο οποίος βρισκόταν στο κουβούκλιο εκείνη την ώρα. Η δική του μαρτυρία θεωρείται κρίσιμη για τη διερεύνηση των κινήσεων και των αντανακλαστικών της υπηρεσίας το βράδυ της γυναικοκτονίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει τη δική της απολογία —και αφέθηκε επίσης ελεύθερη με περιοριστικούς όρους— η αστυνομικός υπηρεσίας που είχε βάρδια το ίδιο βράδυ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αλλά και αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή σφάλματα που μπορεί να συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.