Γλυφάδα: Πέθανε η 70χρονη μετά την επίθεση με πέτρα που δέχθηκε από 38χρονο

Έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστή, η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε στις 24 Οκτωβρίου επίθεση -με πέτρα- από έναν 38χρονο στη Γλυφάδα, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Μαρίνα.

Η ηλικιωμένη στη Γλυφάδα, που νοσηλευόταν για περισσότερο από δύο εβδομάδες σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από σοβαρή εσωτερική αιμορραγία που είχε προκληθεί από το χτύπημα στο κεφάλι.

Γλυφάδα: Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα είχε πλησιάσει στο σημείο όπου συνηθίζει να ταΐζει τις γάτες, όταν ο 38χρονος την πλησίασε και της πέταξε μια μεγάλη πέτρα στο κεφάλι.

Ο 38χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποδράσει 18 φορές στο παρελθόν από ψυχιατρικά ιδρύματα, στα οποία νοσηλευόταν λόγω των σοβαρών ψυχολογικών του προβλημάτων.

Οι αρχές ερευνούν εκ νέου το ιστορικό του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά τις επανειλημμένες αποδράσεις του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γλυφάδα: Ο 38χρονος είχε διαπληκτηστεί με την 70χρονη λίγες μέρες πριν την επίθεση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γλυφάδα: Διασωληνωμένη 70χρονη μετά από επίθεση με πέτρα από 38χρονο