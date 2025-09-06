Σύγκρουση λεωφορείου με γερανό στη Συγγρού

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κρατητός στον Νέο Κόσμο, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και καταβάλλει προσπάθειες για την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και, αν είναι εφικτό, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.