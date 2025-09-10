Πειραιάς: Ο οδηγός του τραμ είπε στις Αρχές ότι ένιωσε ζάλη - 30 τραυματίες από τη σύγκρουση

Στους 30 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Πειραιά, μετά τη σύγκρουση τραμ με λεωφορείο.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν τραμ προσέκρουσε σε λεωφορείο, την ώρα που αποβίβαζε κόσμο στη στάση επί της οδού Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά.

Ενώ οι αρχικές πληροφορίες για το ατύχημα αναφέρουν ότι υπήρχαν δέκα άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρά, οι νεότερες κάνουν λόγο για 30 τραυματίες, ανάμεσά τους και οι οδηγοί του τραμ και του λεωφορείου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του τραμ μετά τη σύγκρουση είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωσε σκοτοδίνη.

Την ίδια ώρα οι τραυματίες θα διακομιστούν στο Θριάσειο και αν αυξηθεί ο αριθμός τους, αναμένεται να διακομιστούν και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής.

Συνολικά στο σημείο βρίσκονται έξι ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα, ενώ οι δυνάμεις της Τροχαίας συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.