Νέα 24ωρη απεργία στα ταξί τη Δευτέρα

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί ταξί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο να ανακοινώνει νέα 24ωρη απεργία την Δευτέρα (23/03).

«Δώσαμε μάχη, δίνουμε μάχη, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, προμηνύοντας κινητοποιήσεις διαρκείας.

Οι οδηγοί ταξί είχαν προχωρήσει σε τετραήμερη απεργία, από το πρωί της Τρίτης (17/03) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21/03).

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί ανέφερε πως:

«Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου, ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από την Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες.

Ειδικά την ημέρα που στις επιτροπές των φορέων θα είναι οι εκπρόσωποί μας να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, ο κλάδος θα είναι απ’ έξω σύσσωμος, όπως και την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Δεν συμφωνούμε με:

Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος».