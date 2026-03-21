Καιρός: Παραμένει η σκόνη στην ατμόσφαιρα - Πού θα βρέξει

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις θα επικρατήσουν στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στο Αιγαίο, την Κρήτη, το νότιο Ιόνιο και σε ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική Θράκη, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν μέχρι το πρωί σε ορεινά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ κατά τόπους αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 15 και σε Στερεά και Πελοπόννησο από 3 έως 14 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο έως τους 12, στις Κυκλάδες έως τους 12, στα Δωδεκάνησα έως τους 13 και στην Κρήτη έως τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.