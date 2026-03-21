Σύλληψη γκαλερίστα: Χειροπέδες και σε υπάλληλο που φέρεται να έκρυψε το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα

Στη σύλληψη μίας γυναίκας - υπαλλήλου του γνωστού γκαλερίστα, ο οποίος συνελήφθη εχθές, προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έκρυψε το επίμαχο Ευαγγέλιο στο σπίτι της, αφού της το είχε δώσει ο γκαλερίστας όταν αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος, μετά τη δημοσίευση σχετικού βίντεο στο TikTok που αποτέλεσε την αφετηρία των ερευνών.

Όπως προκύπτει από την εξέταση ειδικών, το Ευαγγέλιο χρονολογείται πράγματι στον 18ο αιώνα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν καταγγελίες από άτομα που είχαν δει έργα του στις εκθέσεις και στις δημοπρασίες του γκαλερίστα, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπαθούσε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Μετά τον εντοπισμό του υλικού, οι αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση, με στόχο να αποτρέψουν τη συναλλαγή και να κατασχέσουν το αντικείμενο.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν περίπου 190.000 ευρώ, καθώς και περισσότερα από 300 έργα τέχνης. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδικών, τα περισσότερα εξ αυτών είναι πλαστά, με εξαίρεση επτά που θεωρούνται πιθανώς γνήσια.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης την Παρασκευή (20/03), αρκετοί αγοραστές που είχαν προμηθευτεί έργα από τον γκαλερίστα εκφράζουν ανησυχία για την αυθεντικότητά τους και αναζητούν οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι ο γκαλερίστας αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη.

Σε λίγη ώρα ο συλληφθείς θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.