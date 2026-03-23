Γιώργος Τσαγκαράκης: «Όταν είσαι ο κορυφαίος βάλλεσαι από παντού» - Η πρώτη αντίδραση μετά τη σύλληψη

Υπό κράτηση παραμένει από την Παρασκευή ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά τη σύλληψή του.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη έπειτα από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του το μεσημέρι της Παρασκευής και σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές κατηγορίες και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα, όπως υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων μεγάλης αξίας, απάτη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Την Κυριακή, ο γνωστός γκαλερίστας εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας, παίρνοντας προθεσμία για την Τρίτη 24 Μαρτίου για να ετοιμάσει την απολογία του.

Την ίδια ώρα, ένας εκ των δύο δικηγόρων του, δήλωσε ότι οι κατηγορίες και όσα γράφονται για τον Γιώργο Τσαγκαράκη είναι αναληθή και αποτέλεσμα φθόνου και αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Ψευδή και αναληθή όσα λέγονται» λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ο Ευάγγελος Γκιούκης μίλησε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι όλα όσα γράφονται και λέγονται για τον Γιώργο Τσαγκαράκη είναι αναληθή, και πως όλο αυτό δημιουργήθηκε λόγω φθόνου και αθέμιτου ανταγωνισμού.



«O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί το επάγγελμα αυτό για 35 χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του. Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας» ανέφερε αρχικά.



«Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα, και άλλα που δεν ήταν γνήσια και βρίσκονταν στην αποθήκη αραχνιασμένα, τα οποία δεν ήταν προς πώληση. Δεν έχει πωληθεί κανένας πλαστός πίνακας, ούτε υπάρχει κάποια μήνυση ή καταγγελία.Το Ευαγγέλιο είναι προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή για να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν το πούλησε, ήθελε απλώς να δει τι προσφορές θα γίνουν για να δει τί αξία έχει…Είχε κλείσει ραντεβού να πάει την Παρασκευή στην Εφορία Αρχαιοτήτων να τον παραδώσει για να καταχωρηθεί. Στο βίντεο απλώς έλεγε ότι το έχει στην κατοχή του και μάζευε προσφορές γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι πλαστό ή γνήσιο» συνέχισε.

«Η κυρία Λόλα Νταϊφά περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μήνυση, ενώ η ιστορία που λέει υποτίθεται ότι έγινε πριν έναν χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια σκουλαρίκια, και δεν υπάρχει καμία καταγγελία. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι. Ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι από τον οποιονδήποτε. Πετροβολούμε τα δέντρα που είναι γεμάτα καρπούς, όχι τα άδεια», κατέληξε.