Γιώργος Τσαγκαράκης: Επέστρεψε στις διαδικτυακές εκπομπές - Όσα δήλωσε για το Ευαγγέλιο

Για πρώτη φορά από την ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης εμφανίστηκε ξανά επί της οθόνης.

Στη διαδικτυακή του εκπομπή, ο γνωστός γκαλερίστας, που βρέθηκε αντιμέτωπος με κακουργήματα, μίλησε για τις δικαστικές του περιπέτειες. «Οι τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες της ζωής μου, ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες και υπερβολές».

Επίσης, αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως και στο κειμήλιο που πυροδότησε τις έρευνες σε βάρος του: το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, ένα μοναδικό κομμάτι, που ερευνάται πώς βρέθηκε στην κατοχή του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Όσα είπε στην εκπομπή του

«Μετά από περίπου 15 ημέρες απουσίας, είμαι επιτέλους σήμερα, ξανά εδώ μαζί σας. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή την ανάγκη να τοποθετηθώ, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως κάνω πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ και 35 χρόνια βρίσκομαι καθημερινά μπροστά σας, με το όνομά μου, με το πρόσωπό μου, με ευθύνη και συνειδητότητα απέναντί σας. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, δραστηριοποιούμαι στο χώρο των δημοπρασιών με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Οι τελευταίες ημέρες πρέπει να πω, ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Τις ημέρες αυτές ακούστηκαν πολλά. Ειπώθηκαν πολλές ανακρίβειες, υπερβολές και ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Συνεργάζομαι πλήρως με τη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη θεσμική της πορεία» είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο Ευαγγέλιο είπε: «Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευαγγελίου, θέλω να διευκρινίσω, ότι είχα ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων με σκοπό τη νόμιμη δήλωσή του πολύ πριν ξεκινήσει η υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει τη βούλησή μου να κινηθώ εξ αρχής με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα πάντα με τη νόμιμη διαδικασία. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά τη σχέση που έχω με την πίστη και την εκκλησία. Για μένα η πιστη δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή που ο άνθρωπος δοκιμάζεται κι εκεί φαίνεται τι έχεις μέσα στη ψυχή σου πραγματικά τελικά. Και γι’ αυτό το λόγο οποιαδήποτε σκιά πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, σας διαβεβαιώ ότι με αγγίζει βαθιά και προσωπικά. Μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα, υπήρξε και κάτι θετικό για μένα. Ήταν η στήριξή σας, που με συγκίνησε βαθιά…Προσαρμόζη την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σύμφωνα με τους όρους που μου έχουν τεθεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί και ότι όλα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση».

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου όταν οι Αρχές έλαβαν τις πρώτες καταγγελίες. Στις 19 Μαρτίου, Κύπριος βυζαντινολόγος εστίασε στο Ευαγγέλιο του 1745 που προσπαθούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης,.

Ο βυζαντινολόγος προχώρησε σε καταγγελία με τις Αρχές να προχωρούν σε έρευνα τόσο στα καταστήματα όσο και στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην οποία βρέθηκαν 321 έργα τέχνης από τα οποία διαπιστώθηκε πως τα 7 ήταν γνήσια.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο καταγγελιών από αγοραστές της εκπομπής του.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000€, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του.