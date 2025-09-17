Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ΕΛΑΣ επικοινώνησε με την οικογένειά του μετά τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

Η Ελληνική Αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε στα social media η σύζυγός του, Μαράια, από Τούρκους χρήστες λίγες ημέρες μετά το Eurobasket.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, οι Αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια ότι μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό εφόσον καταθέσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως το μήνυμα και τον λογαριασμό που το απέστειλε. Η οικογένεια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκριση και δήλωσε ότι θα προσκομίσει τα στοιχεία στο τμήμα τις επόμενες ημέρες.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πηγαίνεις», έγραφε το απειλητικό μήνυμα που στάλθηκε στη Μαράια μέσω Instagram.

Η ίδια απάντησε καταδικάζοντας το περιστατικό και απευθυνόμενη στους Τούρκους φιλάθλους ανέφερε:

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα». Παράλληλα, συνεχάρη την εθνική ομάδα της Τουρκίας για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Eurobasket.

Η δημόσια τοποθέτηση της Μαράια

Σε ανάρτησή της, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε: «Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι. Αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι όλοι θα μάθουν δημόσια ποιοι είστε».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «ούτε στον αθλητισμό ούτε πουθενά αλλού υπάρχει χώρος για μίσος και βία».