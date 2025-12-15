Φοινικούντα: Τι κατέθεσαν οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για τη δολοφονία στο κάμπινγκ

Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσαν σήμερα οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη και τον επιχειρηματία φίλο του να αρνούνται τις όποιες κατηγορίες και να επιμένουν στην αθωότητά τους.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον 32χρονο φίλο του και επιχειρηματία από την Αθήνα. Οι δύο άνδρες, από τις πρώτες ημέρες μετά το διπλό φονικό, βρίσκονταν στο «κάδρο» των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και, ύστερα από την παράδοση του 22χρονου -που έχει ήδη προφυλακιστεί- και τη μετάβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη και στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, τα δύο αυτά πρόσωπα βρέθηκαν αρκετές φορές στο γραφείο της ανακρίτριας, στον 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, για ανωμοτί καταθέσεις.

«Είμαι αθώος και θέλω να συμβάλλω πλήρως στην αποκάλυψη της αλήθειας… Δεν μετέφερα κανέναν στο ΚΤΕΛ, εκείνο το βράδυ πέρασα με την σύντροφό μου και έναν φίλο μου προκειμένου να μεταβώ στο σπίτι της μητέρας μου» είπε ο ανιψιός του 68χρονου.

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα… » ισχυρίστηκε με τη σειρά ο επιχειρηματίας.

Φοινικούντα: Η εκτίμηση της ανακρίτριας για τον φυσικό αυτουργό

Στοιχεία που τη βοήθησαν στο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 33χρονου ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, φαίνεται πως διαθέτει στα χέρια της η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Παρόλο που η αρχική εκτίμηση των αρχών έκανε λόγο πως κάποιος «έδωσε» τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ειδικότερα, η ανακρίτρια διαθέτει την ανάλυση τεσσάρων ή πέντε κινητών τηλεφώνων, από τα οποία φέρεται να οδηγήθηκε στον φυσικό αυτουργό του φονικού.

Συγκεκριμένα, η δικαστική λειτουργός εκτιμά πως δράστης της υπόθεσης δεν είναι ο πρώτος 22χρονος, αλλά ο δεύτερος ο οποίος είχε παρουσιαστεί ως συνεργός στην υπόθεση.





