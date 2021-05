Πρεμιέρα χθες για τα θερινά σινεμά με τους σινεφίλ να προσέρχονται στις κινηματογραφικές «αυλές» για να παρακολουθήσουν δύο οσκαρικές ταινίες και ένα μπλοκμπάστερ, που σήμαναν την έναρξη της σεζόν.

Αν και με ειδικά μέτρα προστασίας κα ασφάλειας κατά του κορωνοϊού, οι σινεφίλ έσπευσαν να χαιρετίσουν το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων.

Προβληματισμό ωστόσο, προκαλεί η δεύτερη προβολή, των 23.00, η οποία παραμένει στον αέρα αλλά και τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των θεατών.

Τα μέτρα που ισχύουν είναι τα εξής:

Πληρότητα στο 75%

Υποχρεωτική κενή θέση ανά δύο καθήμενους

Άτομα που προσέρχονται μαζί, κάθονται υποχρεωτικά στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση

Απαγορεύεται το διάλειμμα κατά την προβολή ανεξαρτήτως διάρκειας της ταινίας

Η ταξιθεσία είναι υποχρεωτική για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους

Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Μαΐου επανεκκινούν και οι ζωντανές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, μόνο για καθήμενους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% και με συγκεκριμένη ταξιθεσία.

Πρεμιέρα με το οσκαρικό “Nomadland” και άλλες 7 ταινίες

Με το άνοιγμα των θερινών σινεμά οι σινεφίλ είχαν την ευκαιρία να δουν το Nomadland, την καλύτερη ταινία της χρονιάς, που θριάμβευσε στα Όσκαρ κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου, με την συγκλονιστική Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Επίσης, προβάλλονται ακόμη επτά ταινίες και ανάμεσά τους το animation "Soul" (Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων και Μουσικής) και το υπερηρωικό σίκουελ "Wonder Woman 1984".

Τις προβολές συμπληρώνουν η κωμωδία φαντασίας, «Οι Μάγισσες» (The Witches) σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις, με τους Αν Χάθαγουεϊ, Οκτάβια Σπένσερ, Στάνλεϊ Τούτσι, κλπ, και η ταινία «Έξι Λεπτά Πριν τα Μεσάνυχτα » (Six Minutes to Midnight), το κατασκοπικό δράμα,σε σκηνοθεσία Άντι Κόνταρντ, με τους Έντι Ίζαρντ, Κάρλα Γιούρι, Τζέιμς Ντάρσι, Τζούντι Ντεντς, Ντέιβιντ Σόφιλντ κ.ά.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες: Πρόστιμο. Ελληνική δραματική περιπέτεια του Φωκίωνα Μπόγρη. Τρία Υπέροχα Κορίτσια. (Ε per il Τuo Βene) Ιταλική φαρσοκωμωδία του Ρολάντο Ραβέλο, με τις περιπέτειες τριών πατεράδων και των ατίθασων κοριτσιών τους. Και οι Θεοί Τρελάθηκαν. (The Gods Must Be Crazy) Νοτιοαφρικανική κωμωδία του Τζέιμι Ουάις σε επανέκδοση.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi