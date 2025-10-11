Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια, με τις φλόγες να βρίσκονται πολύ κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται στην Παραλία Ζαράκων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2025

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο evima.gr.