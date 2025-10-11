ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Η φωτιά καίει στην Παραλία Ζαράκων - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες Facebook Twitter
0

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια, με τις φλόγες να βρίσκονται πολύ κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται στην Παραλία Ζαράκων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο evima.gr.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 