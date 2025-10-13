Φωτιά στο Μάτι: Ένοχος στο Εφετείο για τις απειλές στον Λιότσιο ο Ματθαιόπουλος

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου στην υπόθεση για την φωτιά στο Μάτι.

Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο δικαστήριο και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την ενοχή του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.

Ανάρτηση σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Ματθαιόπουλο, έκανε η Κατερίνα Μάλα, επιζήσασα της φωτιάς στο Μάτι.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η κυρία Μάλα, στον Βασίλη Ματθαιόπουλο, για τη φωτιά στο Μάτι, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό.

Η καταδίκη του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής σχετίζεται, όπως έγραψε η κυρία Μάλα, σχετίζεται με τις «απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα, κυρίου Δημητρίου Λιότσιου στην υπόθεση Μάτι», για τις κατηγορίες της παράβαση καθήκοντος και της απόπειρας άσκησης παράνομης βίας.

Φωτιά στο Μάτι: Η ανάρτηση επιζήσασας

«Ένοχος ο πρώην Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Ματθαιόπουλος με ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή, χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα, κυρίου Δημητρίου Λιότσιου στην υπόθεση Μάτι για τις κατηγορίες της παράβαση καθήκοντος και της απόπειρας άσκησης παράνομης βίας.

Ο Ματθαιόπουλος είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο.

Εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για την ενοχή του στη δίκη για το Μάτι».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIFO POLITICS Η Δίκη για το Μάτι και η πολιτική συγκάλυψη που παραμένει άθικτη