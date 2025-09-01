Φωτιά στην Παιανία: Προφυλακιστέος ο 62χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό - «Δεν έβαλα εγώ τις φωτιές»

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ο 62χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να φτάνει στο σημείο με ποδήλατο και να ανάβει φωτιά με αναπτήρα. Λίγο αργότερα, βίντεο τον δείχνει να πετά το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.

Ο ίδιος, ενώπιον της ανακρίτριας, αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία του εμπρησμού. Υποστήριξε ότι μένει κοντά στο σημείο και ότι διέρχεται καθημερινά από εκεί καθώς πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.

«Δεν έβαλα εγώ τις φωτιές», φέρεται να είπε, ενώ για το γεγονός ότι πέταξε το σακίδιο στον κάδο ισχυρίστηκε ότι περιείχε σύκα και σταφύλια και το άφησε εκεί επειδή «φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

