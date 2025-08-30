Φωτιά στην Παιανία: Η στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής φεύγει από το σημείο της πυρκαγιάς

Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να συνδέεται με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε ένα βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το ERTNews.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Φωτιά στην Παιανία: Τι υποστηρίζει ο 62χρονος

Εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά. Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στην Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό κοντά στον παράδρομο της Αττικής Οδού