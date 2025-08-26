Φωτιά τώρα στην Παιανία: Εστάλη 112

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα, στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Με μήνυμα 112 που ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 16:30, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.





Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.