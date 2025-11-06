ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ακούστηκε ισχυρή έκρηξη

Αστυνομία και Πυροσβεστική απέκλεισαν τον δρόμο μετά τη φωτιά και την έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Φωτ. αρχείου / Eurokinissi
Την κινητοποίηση της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, μετά από έκρηξη που προήλθε σε χώρο κουζίνας.

Η έκρηξη σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στον Νέο Κόσμο καταγράφηκε κατά τις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης, ενώ έσπασε η τζαμαρία και τα κρύσταλλα «εκτινάχθηκαν» σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

