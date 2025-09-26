Φωκίδα: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του 5χρονου

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, αναφορικά με τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα.

Το παιδί είχε ίωση και διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το LamiaReport, αφού ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, δεν κατέστη όμως δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία του θανάτου του παιδιού.

Τα ευρήματα, ωστόσο, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, μεταφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. «Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας», γράφει το τοπικό μέσο. Όσο για το δειγματοληπτικό υλικό που έλαβε ο ιατροδικαστής αναμένεται να εξεταστεί σε ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Ο 5χρονος είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδέλφι του. Η οικογένεια προχώρησε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μπορούσε να ακολουθήσει εντός του σπιτιού αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας.