Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται αύριο οι δυο 22χρονοι

Δύο 22χρονοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή (19/10) ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα στη Μεσσηνία, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο 60χρονος επιστάτης του. Οι δύο νεαροί, που συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στον βαθμό συμμετοχής του καθενός.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε από τον ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Οι δύο δράστες φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές με το θύμα, ενώ εξετάζεται αν πίσω από την επίθεση υπήρχε και τρίτο πρόσωπο που πιθανόν συνέδραμε στη διαφυγή τους.

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί αν οι συλληφθέντες βρέθηκαν στο σημείο την ώρα του εγκλήματος και ποιος εκτέλεσε το θανατηφόρο χτύπημα. Παράλληλα, καταθέσεις από μάρτυρες και κατοίκους της περιοχής αναμένεται να ενισχύσουν την εικόνα για τα κίνητρα και τις κινήσεις των δραστών.

Ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν ήδη στην ανακρίτρια, με τον πρώτο να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής. Η γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε κοντά στο κάμπινγκ λίγη ώρα μετά τη δολοφονία και η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας παραμένει συγκλονισμένη από το διπλό έγκλημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία δύο ανθρώπων σε μια κατά τα άλλα ήσυχη τουριστική περιοχή.