Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει την Ελλάδα για έλλειψη αμεροληψίας στην υπόθεση Τσατάνη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος της εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη παραβίασε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, επικρίνοντας τον ρόλο της τότε προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου.

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της εισαγγελέως να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία που αφορούσε τον επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο και συνεργάτες του, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις και παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου.

Η τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, είχε αναλάβει προσωπικά την προκαταρκτική έρευνα και είχε προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για την ίδια την εισαγγελέα, προκαλώντας αμφιβολίες για την αμεροληψία της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι ενέργειες αυτές υπονόμευσαν την ανεξαρτησία του πειθαρχικού ελέγχου και παραβίασαν τις εγγυήσεις δίκαιης δίκης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τι έκρινε το Δικαστήριο

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε, με ψήφους 6 προς 1, ότι η πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Τσατάνη δεν πληρούσε τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που προβλέπει το άρθρο 6§1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, είχε συγκεντρώσει υπερβολικές αρμοδιότητες στη διαδικασία. Είχε διεξαγάγει η ίδια την προκαταρκτική εξέταση και είχε υποβάλει την πειθαρχική αναφορά, ενώ στη συνέχεια προέβη σε δημόσιες δηλώσεις εναντίον της εισαγγελέως, χαρακτηρίζοντας «καταχρηστικό» το αίτημά της για εξαίρεση. Κατά το Στρασβούργο, οι ενέργειες αυτές υπονόμευσαν την εικόνα και την ουσία της αμεροληψίας της διαδικασίας, καθώς η ίδια η ανώτατη δικαστική αρχή εμφανίστηκε να έχει προκαταλάβει την έκβαση της υπόθεσης.

Η ΕΔΔΑ σημείωσε επίσης ότι τα πειθαρχικά συμβούλια που εξέτασαν την υπόθεση δεν αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των δηλώσεων Θάνου στην αμεροληψία της διαδικασίας, κάτι που συνιστά πρόσθετη παράλειψη από πλευράς του ελληνικού δικαστικού συστήματος.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η συγκέντρωση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του προέδρου του Αρείου Πάγου αντίκειται στην αρχή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η σχετική ρύθμιση (η οποία ίσχυε από το 2015) καταργήθηκε το 2021, ώστε οι πειθαρχικές έρευνες σε βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών να διεξάγονται από ανεξάρτητο όργανο.

