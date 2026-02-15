Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι

Συνελήφθη 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το παραπάνω αδίκημα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η σύλληψη του 45χρονου στα Εξάρχεια

Ο 45χρονος συνελήφθη το μερημέρι της Παρασκευής (12/2) σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, όπου προέβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες 10 ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

