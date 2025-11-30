Εξαφανίστηκε 16χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Χαμόγελου του Παιδιού για τον εντοπισμό ενός 16χρονο παιδιού, το οποίο εξαφανίστηκε από τον Άγιο Παντελεήμονα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Αουάν Χασάν Αχμέτ έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και άσπρα παπούτσια.

Οι πολίτες που γνωρίζουν οτιδήποτε μπορούν να επικοινωνούν 24 ώρες το 24ωρο με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App.