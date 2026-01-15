Εξαφάνιση 16χρονης: Ενδέχεται να έχει αλλάξει την εμφάνισή της - Κορυφώνεται η αγωνία για την ανήλικη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης από την Πάτρα, που αγνοείται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Η 16χρονη από την Πάτρα, σημειώνεται πως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, με τις έρευνες της ΕΛΑΣ πλέον επικεντρώνονται κοντά στην Πολυτεχνειούπολη.

Υπενθυμίζεται πως μαρτυρίες νεαρών αναφέρουν ότι η ανήλικη εθεάθη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φέρεται να έκανε αγορές.

Η Μαρία Καρλατήρα, καθηγήτρια των μαθητών που την είδαν, περιέγραψε μιλώντας στο Mega: «Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου πήγαν στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και επέστρεψαν αναστατωμένοι στο φροντιστήριο. Μου είπαν ‘είδαμε το κοριτσάκι από την Πάτρα που αναζητούν να ψωνίζει’. Είχε δύο σακούλες με προϊόντα και ένα σακίδιο στο οποίο έβαλε ένα μπουκάλι νερό».

Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά ακολούθησαν την ανήλικη όταν βγήκε από το κατάστημα και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. «Ο ένας από τους μαθητές της φώναξε, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Όταν την πλησίασε και της έδειξε φωτογραφία της, η 16χρονη του είπε ‘I speak English’. Δεν φάνηκε να ενοχλείται ή να αγχώνεται και έφυγε», πρόσθεσε.

Άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο Wi-Fi και παρέμεινε περίπου έξι λεπτά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη ίσως έχει αλλάξει την εμφάνισή της για να μην αναγνωρίζεται και δεν κινείται μόνη της, αλλά πιθανόν με τη βοήθεια ενός άγνωστου προσώπου που φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή.