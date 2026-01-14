Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Την είδαν στου Ζωγράφου το πρωί του Σαββάτου - Νέα μαρτυρία

Συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής από την ΕΛΑΣ, δείχνουν ότι η ανήλικη δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου, η 16χρονη φέρεται να επέστρεψε στου Ζωγράφου και συγκεκριμένα να επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας, προσπαθώντας να πουλήσει κοσμήματα που είχε μαζί της.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι αναγνώρισε τη νεαρή ως την εξαφανισμένη κοπέλα, σημειώνοντας ότι μιλούσε ελληνικά και αγγλικά και ότι τα χαρακτηριστικά της ταίριαζαν με αυτά της Λόρας.

Όταν την ενημέρωσε ότι δεν αγοράζει κοσμήματα, η ανήλικη αποχώρησε ζητώντας να της καλέσουν ταξί, καθώς δεν είχε διαθέσιμες μονάδες στο κινητό της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο προορισμό. Η ιδιοκτήτρια ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, ωστόσο οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δεν πρόλαβαν να την εντοπίσουν.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής οι Αρχές, διαθέτουν δύο βίντεο-ντοκουμέντα. Στο πρώτο, από περίπτερο απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων, η 16χρονη φαίνεται να κατεβαίνει από ταξί στην οδό Θηβών και να κινείται προς την οδό Μικράς Ασίας, κρατώντας το κινητό της, φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα και σακίδιο στην πλάτη.

Τέλος, στο δεύτερο βίντεο, εμφανίζεται να περνά μπροστά από φαρμακείο και να επιστρέφει σε κοντινό σημείο για να συνδεθεί ξανά σε δίκτυο Wi-Fi, ενώ φαίνεται να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιον μέσω κινητού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές