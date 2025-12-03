Eurovision: Γνωστός τραγουδιστής καταδικάστηκε για βιασμό στη Ρόδο

Σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή καταδικάστηκε δευτεροβάθμια ένας γνωστός τραγουδιστής που είχε συμμετάσχει στον περσινό Εθνικό Τελικό για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, Eurovision 2025.

Ο τραγουδιστής ζήτησε από τον ΣΚΑΪ να μεταδοθεί το όνομά του, καθώς πιστεύει ακράδαντα στην αθωότητά του. Πρόκειται για τον Άντι Νίκολας (Andy Nicolas), ο οποίος κατηγορείται πως μαζί με ακόμη ένα άτομο, το 2017 στη Ρόδο, κακοποίησε σεξουαλικά μία τουρίστρια από τη Νορβηγία.

Τις επόμενες ώρες, ο Άντι Νίκολας θα οδηγηθεί στη φυλακή μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα σε σπίτι στη Ρόδο, όπου η γυναίκα από τη Νορβηγία κατήγγειλε πως βιάστηκε ομαδικά από τον τραγουδιστή και έναν εργαζόμενο νυχτερινού κέντρου διασκέδασης.

Ως προς το χρονικό, η 29χρονη από τη Νορβηγία είχε ταξιδέψει στη Ρόδο μαζί με τις φίλες της στο πλαίσιο των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το βράδυ της 30ής Ιουλίου 2017, διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου τραγουδούσε ο Άντι Νίκολας, ένας εκ των εκπροσώπων της Ελλάδας στην Eurovision.

Στο δικαστήριο, η τουρίστρια κατέθεσε τα εξής: «Αρχίσαμε να μιλάμε με τον Δανό. Ήταν ευγενικός, είχε μία καλοσύνη στα μάτια του. Με ρώτησε σε ποιο ξενοδοχείο μένω, πότε θα φύγω από το νησί. Μου πρότεινε να πάω σε ένα πάρτι μετά το κλείσιμο του νυχτερινού κέντρου. Αυτό το πάρτι γινόταν σε κάποιο μπαρ με τη συμμετοχή του προσωπικού».

Όπως λέει η 29χρονη, το ίδιο βράδυ είχε φύγει από το κέντρο με έναν από τους κατηγορούμενους, που την εξανάγκασε σε ερωτικές πράξεις μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν έφτασε στο σπίτι, ο τραγουδιστής και ο σερβιτόρος την κακοποίησαν σεξουαλικά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

«Όταν ξύπνησα, ήμουν γυμνή και με βίαζαν. Θυμάμαι να τους χτυπάω, να τους φτύνω και να προσπαθώ να αναπνεύσω. Ένιωθα σαν να ήταν εκεί μόνο το σώμα μου. Προσπάθησα να παλέψω, αλλά ήταν πιο δυνατοί. Δεν είχα καμία πιθανότητα. Φοβήθηκα ότι θα με πονούσαν περισσότερο και σταμάτησα να αντιστέκομαι» κατέληξε στην καταγγελία της.