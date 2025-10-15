Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αμετάβλητα τα ισόβια στον δράστη

Αμετάβλητη παρέμεινε η ποινή, που είχε επιβληθεί πρωτόδικα, του δράστη της φονικής επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2020, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος του τοπικού εφοριακού παραρτήματος.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης του ελαφρυντικού «εν βρασμώ ψυχής», με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία, και 26 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας δύο υπαλλήλων, και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής σε βάρος του δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Τι είπε ο δράστης

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του, επικαλούμενος τη «βία του κράτους και του συστήματος», όπως είπε χαρακτηριστικά, και την προσωπική του οργή για την περίοδο των Μνημονίων.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως τα Μνημόνια και τα χημικά που είχε δεχθεί σε διαδηλώσεις επηρέασαν τον μεταβολισμό του, ενώ ανέφερε ότι είχε βιώσει αστυνομική βία όταν το 2017 είχε καταστρέψει ΑΤΜ στην Κοζάνη. Μιλώντας για την επίθεση στη ΔΟΥ, παραδέχθηκε ψυχρά ότι στόχος του ήταν να σκοτώσει «όσους περισσότερους μπορούσε».

Κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης, ο δράστης τραυμάτισε σοβαρά δύο υπαλλήλους – ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε στο δικαστήριο, σταμάτησε τη μανία του μόνο όταν «είδε το θάρρος μιας υπαλλήλου να παλεύει για τη ζωή της».

Η εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «αυτόκλητο τιμωρό» και απέρριψε τους ισχυρισμούς του περί μεταμέλειας ή ψυχολογικής πίεσης.

«Ήταν αποφασισμένος, ήθελε να σκοτώσει. Είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του και ενήργησε με ψυχραιμία και οργάνωση», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας την καταδίκη του όπως και πρωτοδίκως.

Ο 50χρονος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και σε επιπλέον 26 χρόνια φυλάκιση για απόπειρες δολοφονίας, οπλοκατοχή και οπλοχρησία.