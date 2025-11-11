ΕΛΛΑΔΑ
Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια την 17η Νοεμβρίου

Οι μαθητές και φοιτητές σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου

Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια την 17η Νοεμβρίου
Οι μαθητές και φοιτητές όλης της χώρας ετοιμάζονται να τιμήσουν την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου, με εκδηλώσεις μνήμης τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Στα σχολεία, η ημέρα θα είναι διδακτικά αργία, αλλά η παρουσία των μαθητών παραμένει υποχρεωτική. Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

Μετά την προσέλευση, θα πραγματοποιηθούν αφιερωματικές εκδηλώσεις και δρώμενα για την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, τα οποία θα οργανωθούν από τις σχολικές κοινότητες, είτε στις αίθουσες εκδηλώσεων είτε στους αύλειους χώρους.

Την ίδια ημέρα, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα θα επαναληφθούν κανονικά την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται κάθε χρόνο ως σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, με μαθητές και φοιτητές να καταθέτουν στεφάνια και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα.

