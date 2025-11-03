ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα από σήμερα – Αναλυτικά η λίστα ανά περιοχή

Από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή η αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα ΕΛΤΑ προχωρούν στο προσωρινό «λουκέτο» σε περισσότερα από 200 καταστήματα, με στόχο – όπως αναφέρεται – τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, την ενοποίηση υπηρεσιών και την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης. Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνουν επίσης υποκαταστήματα σε Πάτρα, Ρόδο, Γιάννενα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει συγχωνεύσεις, νέα σημεία εξυπηρέτησης και ενίσχυση των ταχυμεταφορών. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές θα λειτουργούν κινητές μονάδες για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

ΕΛΤΑ: Τα καταστήματα που αναστέλλουν τη λειτουργία τους από τη Δευτέρα

Μεταξύ των καταστημάτων που παύουν προσωρινά τη λειτουργία τους είναι:

Στην Αττική: Αγίου Ιεροθέου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αερολιμένα Αθηνών, Ακρόπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου (Carrefour), Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου, Βούλας, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γέρακα, Δάφνης, Δραπετσώνας, Θησείου, Θρακομακεδόνων, Καλαμακίου, Καλλιπόλεως, Καματερού, Κυψέλης, Λενορμάν, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νίκαιας, Περάματος, Πλατείας Καισαριανής, Χαϊδαρίου, Χολαργού.

Στη Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ., Συκιών, Ιωνίας, Πανοράματος, Αγίας Τριάδας, Πυλαίας, Δικαστικού Μεγάρου, Πανεπιστημιούπολης.

Σε άλλες πόλεις: Πάτρα 3, Ρόδος 2, Ιωάννινα 2, Ιεράπετρα, Χανιά (Κ.Δ.).

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εξυγίανσης του οργανισμού, ο οποίος επιδιώκει να μειώσει το λειτουργικό του κόστος και να επενδύσει σε πιο βιώσιμες, ψηφιακές υποδομές. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ΕΛΤΑ ότι δεν θα επηρεαστεί η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν ανησυχία για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένα εναλλακτικά σημεία.