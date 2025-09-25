Ελένη Τοπαλούδη: Ο 25χρονος δολοφόνος της καταδικάστηκε για τροχαίο με αθλητή

Ένας από τους δολοφόνους της Ελένης Τοπαλούδη βρέθηκε ξανά στο εδώλιο, αυτή τη φορά για υπόθεση που αφορά τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το 2018 και οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του αθλητή πάλης Χρήστου - Χραντ Κελετζιάν.

Να σημειωθεί πως ο 25χρονος καταδικασθείς για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η δίκη για το τροχαίο σε δεύτερο βαθμό είχε λάβει αναβολή τον περασμένο Μάιο, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης.Η υπόθεση εκδικάστηκε κανονικά, επτά χρόνια μετά το τροχαίο.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Δημοκρατική», το ατύχημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου 2018, στον οικισμό Πεύκων στη Ρόδο. Ο τότε 18χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και σε επικίνδυνη θέση «σούζας». Η απερίσκεπτη αυτή κίνηση οδήγησε σε μετωπική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 22χρονος αθλητής πάλης Χρήστος-Χραντ Κελετζιάν.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο αθλητής υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα ζυγωματικά και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η επέμβαση υπήρξε κρίσιμη και τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Ωστόσο, το σοβαρότερο πλήγμα ήταν ότι η αθλητική του πορεία διεκόπη βίαια. Ο νεαρός είχε μπροστά του προτάσεις από το εξωτερικό και μια καριέρα που φαινόταν να ανοίγεται μπροστά του, οι οποίες χάθηκαν εξαιτίας του τραυματισμού.

Η πρώτη δίκη

Η υπόθεση έφθασε στο δικαστήριο, το οποίο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο έκρινε ότι οδηγούσε απρόσεκτα, χωρίς την απαραίτητη προσοχή και χωρίς κράνος, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πως δεν θυμόταν με σαφήνεια τα γεγονότα, προσπαθώντας να αποποιηθεί των ευθυνών. Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν ο αθλητής φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, γεγονός που ωστόσο δεν στάθηκε ικανό να αναιρέσει την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του οδηγού.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου εξέτασε εκ νέου την υπόθεση. Ο συνήγορος υπεράσπισης Χάρης Αμπράζης υπέβαλε ενστάσεις, επιδιώκοντας είτε την ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης είτε την ελάφρυνση της ποινής. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς. Οι δικαστές έκριναν πως η πρωτόδικη απόφαση ήταν απολύτως ορθή και τεκμηριωμένη, καταλήγοντας στην επιβεβαίωση της ποινής φυλάκισης οκτώ μηνών.

