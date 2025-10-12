Εκτός κινδύνου το βρέφος που εντοπίστηκε αναίσθητο έπειτα από εισπνοή ναρκωτικών ουσιών

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας του 13 μηνών βρέφους που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σπίτι στην Αθήνα, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το μωρό αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το 13 μηνών κοριτσάκι φέρεται να είχε εισπνεύσει ναρκωτικές ουσίες, χρήση των οποίων είχε κάνει ο 27χρονος πατέρας του, το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία ακούγοντας τη μητέρα που καλούσε σε βοήθεια στο υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.