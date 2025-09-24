Κρήτη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου - Ένας τραυματίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αγίου Μηνά, μία από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε πιθανότατα από φιάλη υγραερίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες παραμένουν για προληπτικούς λόγους. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα, ενώ ζημιές υπέστη και γειτονικό μαγαζί εστίασης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από το περιστατικό, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.