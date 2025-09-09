Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγει ο φάκελος για ακόμη έναν ύποπτο θάνατο βρέφους

Μία ακόμη υπόθεση «ύποπτου θανάτου βρέφους» εξετάζεται στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της πόλης, διερευνάται ο θάνατος βρέφους 2,5 ετών.

Οι έρευνες από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης εστιάζουν σε υποθέσεις θανάτων των τελευταίων ετών, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «παθολογικά αίτια» και για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την υπηρεσία της Πάτρας.

Τον κύκλο των παραπάνω ερευνών, άνοιξαν οι υποθέσεις Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έβαλε λουκέτο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και έδωσε εντολή να ελεγχθούν κι άλλοι φάκελοι, κυρίως θανάτων παιδιών, για τους οποίους η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ήταν «παθολογικά αίτια».

Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ του MEGA, στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, εξετάζονται οι φάκελοι θανάτων παιδιών, για τους οποίους η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ήταν «παθολογικά αίτια» και η υπόθεση του 2013, που «ανοίγει» τώρα, φέρεται να δημιούργησε ιδιαίτερα μεγάλους προβληματισμούς.

Πάτρα: Η νέα υπόθεση «ύποπτου» θανάτου βρέφους

Η υπόθεση ξεκινά από τις 30 Δεκεμβρίου του 2013, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα βρέφος 2,5 μηνών από το σπίτι του, το οποίο παρουσίασε προβλήματα με την αναπνοή του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διασωληνώθηκε. Το ιατρικό προσωπικό όμως, έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίο.

Οι γιατροί στο Ρίο, εντόπισαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Τότε, φέρονται να απευθύνθηκαν στην αστυνομία και την εισαγγελία, για να προχωρήσουν στην απαραίτητη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί, τι έχει συμβεί στο βρέφος.

Το μωρό κατέληξε μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας. Η ιατροδικαστική απέδωσε τον θάνατο του μωρού σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», η εξέταση που διενεργήθηκε στο 2,5 μηνών βρέφος το 2013 έδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα.

Πρώτη εξέταση:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο

Εκδορά στη μύτη αριστερά

Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

Ακτινογραφία θώρακα:

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

Ιατροδικαστική:

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει ως αιτία θανάτου: Ο θάνατος του βρέφους επήλθε συνεπεία ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδος.

Με πληροφορίες από Mega

