Δυστύχημα στα Τέμπη- Ερντογάν: Βαθιά θλίψη, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

Τη βαθιά θλίψη του για το δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα για το δυστύχημα στα Τέμπη στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν εξέφρασε βαθιά θλίψη και συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ευχήθηκε την ταχεία ανάρρωση των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Stating that he is deeply saddened by the train crash, President Erdoğan extended his condolences for those who lost their lives and wished a speedy recovery to the injured.