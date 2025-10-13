ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο - Οδηγούσε αγροτικό όχημα

Τραυματίστηκε σοβαρά άλλος ένας ανήλικος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δεκατετράχρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στον Βώλακα της Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών πήραν ένα αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού.

Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος που οδηγούσε. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, άλλος ένας ανήλικος τραμαυτίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.

