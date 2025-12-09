Δολοφονία Λάλα: Τρεις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του

Σε τρεις συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της υπόθεσης της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Σεπτέμβριο στο Παγκράτι, προχώρησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε δεχθεί επίθεση τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Οι συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της απόπειρας, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συνεργών.

Δολοφονία Λάλα: Οι εκτιμήσεις για το συμβόλαιο θανάτου

Τέσσερις ημέρες μετά την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, ο 37χρονος -που φέρεται ως βασικός οργανωτής- φέρεται να πληρώθηκε και να κάλεσε δύο συνεργούς του από τη Θεσσαλονίκη «για να πάρουν τα χρήματά τους». Με τα φρέσκα ποσά στα χέρια, προχώρησε σε αγορά χρυσών λιρών, ενός scooter για τη σύζυγό του και ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αγορά πολυτελούς SUV.

Ο 27χρονος, που σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται ο εκτελεστής, επίσης γνώριμος της αστυνομίας, φέρεται ότι λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία απέκτησε νέο αυτοκίνητο. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 21 και 22 ετών, εμφανίζονται ως συνεργοί των δύο πρωταγωνιστών.

Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το έγκλημα, με αμοιβή που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, σημειώθηκε τη 1η Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Λάλας στεκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς σαλέ όταν δύο ένοπλοι τον γάζωσαν με σφαίρες.

Οι δράστες διέφυγαν με Nissan Qashqai, το οποίο λίγο αργότερα πυρπόλησαν σε αγροτικό δρόμο κοντά στην Επαρχιακή Οδό Αράχωβας – Επταλόφου, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Η έρευνα της αστυνομίας θεωρείται σε κρίσιμο στάδιο, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και το κίνητρο πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση.