Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Προσήχθη 20χρονος

Στην προσαγωγή 20χρονου προχώρησαν οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Το θύμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν γιος αξιωματικού της Αστυνομίας, εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο Πάρκο Ασυρμάτου. Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκε έντονα το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον 20χρονο, μεταφέρουν ότι «είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος».

Ο νεαρός προσήχθη λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και εξετάζεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Το χρονικό - Το φερόμενο τηλεφώνημα στο θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν άνδρας που βρισκόταν στο σημείο εντόπισε τον νεαρό αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Ο πατέρας του θύματος, που κατά πληροφορίες είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, φέρεται να ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και να έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το Πάρκο Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το θύμα έφυγε από το σπίτι του μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Το κίνητρο της επίθεσης εκτιμάται ότι είναι προσωπικό και δεν φαίνεται να πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα, λαθρεμπόριο.

