Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα χαρακτηριστικά του δράστη - «Κλειδί» για την εξιχνίαση η διαθήκη

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της περιοχής. Θύματα είναι ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του, οι οποίοι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από έναν άγνωστο άνδρα που αναζητείται.

Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, ένας άνδρας πλησίασε τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ ρωτώντας δήθεν για διαθέσιμη θέση. Όταν έλαβε αρνητική απάντηση, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε δύο φορές τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια στράφηκε προς τον επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε πισώπλατα, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο δράστης διέφυγε με μηχανάκι, ακολουθώντας κατεύθυνση προς Πύλο και Μεθώνη.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου, που φαίνεται να γνώριζε πολύ καλά τον χώρο και το πρόγραμμα των θυμάτων.

Καθοριστική για την έρευνα θεωρείται η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κάμπινγκ και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο δράστης ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, με φούτερ, και μιλούσε σπαστά ελληνικά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να μην είναι Έλληνας.

Οι αρχές έχουν συλλέξει βίντεο από κάμερες ασφαλείας και εξετάζουν τη διαδρομή διαφυγής του, ενώ θεωρείται πιθανό να υπήρξε συνεργός που τον περίμενε λίγο πιο μακριά.

Φοινικούντα: Το κίνητρο και η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε περιουσιακά και οικονομικά κίνητρα. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον ανιψιό του και τον στενό του φίλο – που ήταν και το δεύτερο θύμα της επίθεσης. Η λεπτομέρεια αυτή θεωρείται κομβική, καθώς ανατρέπει προηγούμενες εκδοχές και ενισχύει το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται με οικονομικές διαφορές.

Παράλληλα, είχε κυκλοφορήσει πωλητήριο ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του κάμπινγκ, γεγονός που επίσης εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο παρελθόν. Η πρώτη είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες, όταν άγνωστος τον είχε πυροβολήσει με αεροβόλο στον κρόταφο, ενώ η δεύτερη αφορούσε σωματική επίθεση μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Οι υποθέσεις αυτές δεν είχαν εξιχνιαστεί, όμως τώρα φαίνεται να συνδέονται με το διπλό φονικό.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση στην περιοχή της Μεσσηνίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο από κάμερες, κινητά τηλέφωνα και καταθέσεις μαρτύρων. Ειδικά κλιμάκια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας αναλύουν τα ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος, ενώ διερευνάται και αν ο δράστης είχε σχέσεις με τα θύματα ή γνώριζε λεπτομέρειες για την περιουσιακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, εξετάζονται παλαιότερες υποθέσεις επιθέσεων στην περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κοινό μοτίβο ή σύνδεση με τον τρόπο δράσης του δολοφόνου.

Η υπόθεση της Φοινικούντας έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Μεσσηνία και κρατά σε εγρήγορση τις αρχές, που πλέον πιστεύουν ότι ο δράστης είχε προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα και ενδέχεται να είχε μελετήσει σχολαστικά το σχέδιό του.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει ημέρες από τη δολοφονία, οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι το «κλειδί» για την εξιχνίαση βρίσκεται στις οικονομικές συναλλαγές του θύματος και στις αλλαγές που έκανε λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Όσο ο δράστης παραμένει άφαντος, το διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξακολουθεί να προκαλεί τρόμο και ερωτήματα για το ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων ετών.