Διακοπή στην κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή Σίνδος - Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς

Η Hellenic Train, με σχετική της ανακοίνωση, έκανε γνωστό πως από τις 04:25 το απόγευμα της Κυριακής και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή Σίνδος, Θεσσαλονίκη λόγω εκδήλωσης φωτιάς.

Η φωτιά ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα μέσα σταθερής τροχιάς.

«Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης» αναφέρει η Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τα τρένα στη γραμμή Σίνδος - Θεσσαλονίκη

«Κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».