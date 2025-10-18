Βόλος: Νεκρή 60χρονη που πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όταν μία 60χρονη πνίγηκε καθώς έτρωγε μπανάνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, την ώρα που η άτυχη γυναίκα βρισκόταν με τον σύζυγό της το σπίτι τους, σε περιοχή του Βόλου.

Τότε καθώς έτρωγε μία μπανάνα, η 60χρονη ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.

Ο σύζυγός της θεώρησε πως πρόκειται για κάτι περαστικό, ωστόσο πολύ σύντομα η 60χρονη έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πλήρωμα επιχείρησε ανάνηψη χρησιμοποιώντας απινιδωτή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατό της.

Με πληροφορίες από thenewspaper.gr