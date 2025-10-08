Βασίλης Μπισμπίκης: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο ηθοποιός - Για τι κατηγορείται

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στην Ευελπίδων και εισήλθε στη δικαστική αίθουσα, περιμένοντας την εκδίκαση της δίκης του.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί με τον ηθοποιό, βρισκόταν και η στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, Κατερίνα Παπαμερή.

Υπενθυμίζεται πως στον Βασίλη Μπισμπίκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή δικαστηρίου και παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Facebook Twitter Φωτ. από την άφιξη του Βασίλη Μπισμπίκη στην Ευελπίδων / EUROKINISSI

Tο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός επέστρεφε από γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Τότε οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αναφέροντας πως «δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου».

«Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να επικοινωνήσει με το Α.Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν», φέρεται να υποστήριξε επίσης στην κατάθεσή του.

«Άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με αναζητήσει. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο», κατέληξε.