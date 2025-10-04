Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη»

Σε νέες δηλώσεις για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη την προηγούμενη εβδομάδα, προχώρησε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε το πρωί του Σαββάτου σε εκπομπή του Mega, αναφερόμενος τόσο στην εμφάνισή του στο Σύνταγμα και στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, όσο και στο τροχαίο στη Φιλοθέη, μετά από όλα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με καλέσανε να έρθω. Ο κύριος Ρούτσι και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος», ανέφερε αρχικά.

«Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο», συνέχισε.

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο τροχαίο, σημειώνοντας πως ήδη από την Κυριακή, έχει ζητήσει συγγνώμη σε μία κυρία για τις φθορές που προκάλεσε στο όχημά της.

«Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα», σημείωσε.

«Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια» κατέληξε.