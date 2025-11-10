Ιωάννα Τούνη: Εκδικάζεται η υπόθεση του revenge porn βίντεο

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης εκδικάζεται η υπόθεση σχετικά με τη διαρροή του βίντεο εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) με θύμα την επιχειρηματία και influencer, Ιωάννα Τούνη.

Στο εδώλιο για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας αναμένεται να καθίσουν δύο άνδρες, ο πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη και ακόμη ένα άτομο, που δημοσίευσε -στο διαδίκτυο- το βίντεο revenge porn.

Τα δύο άτομα κατηγορούνται για διακίνηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και σε τρίτους, που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση, ενώ η Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις στον Τύπο κατά την προσέλευσή της στο δικαστήριο.

«Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη και είμαι για μία ακόμη μία φορά εδώ. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι, και να μην ζητήσουν αναβολή, και να με αποστραγγίσουν εντελώς ψυχολογικά.

Οπότε, ευελπιστώ να γίνει η δίκη. Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο, ούτε κάποια χρηματική αποζημίωση. Θέλω μόνο δικαίωση και τιμωρία γι' αυτούς τους δύο ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή» ανέφερε στους δημοσιογράφους η Ιωάννα Τούνη.