Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Εξιτήριο από το «Γεννηματάς» μετά το ισχαιμικό επεισόδιο

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σύμφωνα με τις πληροφορίες εντός της ημέρας αναμένεται να λάβει εξιτήριο, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Σήμερα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αισθάνεται πολύ καλύτερα και οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής για τον Ιερώνυμο

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γεώργιος Γεννηματάς’, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».