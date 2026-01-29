Απουσίες λόγω γρίπης: Πόσες και ποιες σβήνονται - Νέα εγκύκλιος για τα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο, για τις απουσίες και τους μαθητές που νοσούν με ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και γρίπη.

Τόσο η γρίπη όσο και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση από τα τέλη Νοεμβρίου.

Απουσίες λόγω γρίπης: Πόσες και ποιες σβήνονται

Η απόφαση του υπουργείου προβλέπει, να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις απουσίες, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν μια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, με την οποία να πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, το υπουργείο απέστειλε την οδηγία σε όλα τα σχολεία της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:

τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,

τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

Γρίπη και ιώσεις: Τα ύποπτα συμπτώματα

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι δύο από τα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προσοχή είναι:

ο πυρετός που επιμένει μετά την τρίτη ημέρα

η δυσκολία στην αναπνοή

Στα συνηθέστερα κλινικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: