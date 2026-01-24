Μπορεί η βιταμίνη D να προστατεύσει από τη γρίπη;

Η βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει να προστατευτεί κανείς από τη γρίπη, σύμφωνα με μελέτη.

Η βιταμίνη D, που συχνά ονομάζεται «βιταμίνη του ήλιου» επειδή παράγεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως, βρίσκεται σε τρόφιμα όπως τα λιπαρά ψάρια, το κόκκινο κρέας και οι κρόκοι αυγών.

Ωστόσο, περίπου ένας στους έξι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίπεδα βιταμίνης D κάτω από τα όρια.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών και των μυών, αλλά μια νέα μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey βρήκε μια συσχέτιση μεταξύ της ανεπάρκειας βιταμίνης D και του κινδύνου εισαγωγών στο νοσοκομείο για αναπνευστική λοίμωξη.

Τι δείχνει μελέτη για τη βιταμίνη D και τη γρίπη

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, οι ερευνητές πρότειναν ότι τα άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D ήταν πιο πιθανό να εισαχθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικές παθήσεις όπως βρογχίτιδα και πνευμονία.

Η βιταμίνη D θεωρείται ότι έχει «αντιβακτηριακές και αντιικές ιδιότητες» που βοηθούν στη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, σύμφωνα με την Abi Bournot, επικεφαλής συγγραφέα από το Πανεπιστήμιο του Surrey.

«Αυτή η έρευνα προσκομίζει ισχυρά δεδομένα για να υποστηρίξει τη θεωρία. Παρά τη σημασία της για τη συνολική υγεία μας, πολλοί άνθρωποι έχουν ανεπάρκεια και δεν πληρούν τη συνιστώμενη από την κυβέρνηση πρόσληψη 10 μικρογραμμαρίων βιταμίνης D την ημέρα», πρόσθεσε.

Για τη μελέτη, ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Surrey, της Οξφόρδης και του Reading ανέλυσαν δεδομένα 36.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο για να διαπιστώσουν πώς τα επίπεδα βιταμίνης D επηρέασαν το ποσοστό εισαγωγών στο νοσοκομείο με αναπνευστικές λοιμώξεις.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την έλλειψη βιταμίνης D με αυξημένο κίνδυνο Covid, αλλά εδώ οι ερευνητές εξέτασαν τόσο βακτηριακές όσο και ιογενείς ασθένειες όπως η γρίπη, η πνευμονία και η βρογχίτιδα.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι όσοι είχαν σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D, είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστική λοίμωξη.

Η συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Andrea Darling, από το Πανεπιστήμιο του Surrey, δήλωσε ότι οι αναπνευστικές λοιμώξεις αποτελούν «μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία», η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία και να ασκήσει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας.

Ωστόσο, εξήγησε ότι η κατανάλωση τροφών εμπλουτισμένων με βιταμίνη D θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο και να μειώσει την πίεση στο σύστημα υγείας της κάθε χώρας.

Με πληροφορίες από Ιndependent